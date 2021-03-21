"ذروة الموجة الحارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الاثنين، طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقسا حارا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقسا حارا على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقسا شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

يأتي ذلك في ظل موجة حارة تشهدها البلاد حاليًا، تثير الأتربة، وتمنع الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، والتي بحسب الأرصاد تكون ذروتها الاثنين، وتنتهي الثلاثاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

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