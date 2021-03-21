شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يدعم مرضى السرطان في «أورام الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام ومستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالصعيد برفقة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر ووفد من قيادات الأكاديمية لمتابعة مرضى السرطان فى أورام الاقصر .

تأتي الزيارة فى إطار دعم رئيس الأكاديمية لمرضي السرطان في الصعيد حيث قدم تبرعا ماليا باسم الأكاديمية لدعم مستشفى اورام الاقصر . وكان فى استقبال رئيس الأكاديمية ورئيس جامعة الأقصر والوفد المرافق لهما ، الدكتور هانى حسين مدير مستشفي شفاء الاورمان وقيادات المستشفي .

وتفقد الوفد اقسام مستشفي اورام الاقصر المختلفة واستمعوا لشرح مفصل من مدير المستشفي عن فكرة إنشائها وخطوات استقبال المرضي وبروتوكولات العلاج ونسب الشفاء . ورحب الدكتور هانى حسين مدير مستشفي شفاء الاورمان واورام الاقصر بالوفد مشيرا أن زيارة رئيس الأكاديمية للمستشفي إضافة كبيرة ودعم أصرح طبي الاول من نوعه في الصعيد .

وعبر الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن سعادته بالتواجد فى صرح طبي عظيم نجح فى أن يكون له شأن كبير فى فترة قصيرة ، مشيرا أنه فوجيء بالامكانيات الكبيرة على مستوى الإنشاءات والخدمات والكوادر الطبيه فى اورام الاقصر .

واضاف عبد الغفار ، تحدثت مع عدد من المرضي الذين أبدوا رضا كبير عن جودة الخدمات المقدمة لهم وعن توفير المستشفي كافة الإمكانيات لعلاجهم بعد أن كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات القاهرة والمحافظات الاخرى .

وأثنى عبدالغفار على مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالصعيد، وعلاج مرضى اورام الاقصر التى افتتحت مؤخرا مشيرا أنها سترفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء فى الصعيد وتوفر عليهم مشقة السفر والعلاج فى مستشفيات القاهرة.