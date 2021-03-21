شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مصيف بلطيم يتابع سير العمل بمنظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم اليوم الاحد سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة بالإضافة نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من الحشائش الضارة وكافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالاضافة إلى رفع جميع الإشغالات واستهدفت جميع شوارع المدينة وكذا استكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصه ومداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة من خلال فرق العمل بجهاز النظافة وقسم الصيانة وقسم التشجير وقسم الإشغالات وقسم الحملة الصحيه بالمدينة بالاضافة إلى رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

والقيام بالصيانة الدورية للإنارة العامة بالمدينة، وقيام فريق العمل بصيانة وإنارة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية واستكمال جميع شوارع المدينة بالكشافات الليد في المرحلة المقبلة وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كافة أعطال الإضاءة حفاظا على سلامة المواطنين وأكد على التواجد اليومى بشكل دوري في شوارع المدينة.

واكد رئيس مدينة مصيف بلطيم على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف ٢٠٢١.