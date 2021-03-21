شكرا لقرائتكم خبر عن داعية يُحذر الأمهات في عيد الأم : «متدعيش على ابنك ولو بهزار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن الأم هي مصدر العطف والحنان، ولهذا لقب الله عز وجل زوجات النبي بأمهات المؤمنين، لأنهن مثل أمهاتنا، ويحرم الزواج منهن بعد الرسول، ولهن من التوقير والبر مثل أمهاتنا وأكثر.

وتابع «علي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المسلم عليه أن يحذر بأن تدعو أمه عليه، لأن دعوة الأم مستجابة، معقبًا: «ما تدعيش على ابنك حتى ولو بهزار.. أمك هي جنتك أو نارك».

ولفت إلى أن الحسن بن على خرج على أصحابه متأخرًا ذات يوم، فسأله أصحابه أين كنت، فرد عليهم قائلاً: «كنت في الجنة أمرمغ رأسي»، فسأله فهل في الدنيا جنة، فقال، نعم: «كنت تحت أقدام أمي أقبلها».

وأشار إلى أن أبر شخصين في البشرية بأمهما هما: عثمان بن عفان والحارثة بن نعمان، وهذا واضح في قول السيدة عائشة: «كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كانا في هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان، وحارثة بن النعمان رضي الله عنهما»، فأما عثمان فإنه قال: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت، وأما حارثة فأنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاماً قط تأمر به، حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ما أرادت أمي؟.