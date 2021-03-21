شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 20 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات وضبط «شيش» في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مدير الاشغالات.

وخلال الحملة تم ضبط عدد ٢٠ مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ) باسنا جنوب الاقصر. وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة ٣ شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا جنوب الاقصر.

وشدد رئيس مركز اسنا جنوب الاقصر على اجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامة المواطنين حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.