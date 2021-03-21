شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 20 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات وضبط «شيش» في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، شملت المرور على الشوارع الرئيسية ومداخل القرى، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز ومختار عبدالمنعم مدير الاشغالات.
وخلال الحملة تم ضبط عدد ٢٠ مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ) باسنا جنوب الاقصر. وفي السياق ذاته تم المرور على المقاهي للتأكد من اتباع الاجراءات الاحترازية وخلال الحملة تم مصادرة ٣ شيش وتحرير محضر بالواقعة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا جنوب الاقصر.
وشدد رئيس مركز اسنا جنوب الاقصر على اجهزته التنفيذية بالمتابعة المستمرة للاماكن العامة حفاظا على سلامة المواطنين حيث ستحصل غرامة فورية للمخالفين وقيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة.
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