شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات المنصورة تبرئ المتهمين بالتحرش الجماعي بـ فتاة ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدى قاسم وعضوية كلا من المستشاران وائل قنديل ومحى الدين محمد الكيلانى، اليوم الأحد، ببراءة المتهمين في قضية التحرش الجماعى بـ «فتاة ميت غمر«والمتهم فيها 7 شباب بينهم 5 قُصر، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة اتهامات هتك العرض والتعرض لأنثي، بتلميحات جنسية بالقول والفعل، علاوة على 5 جنح أخرى لقيادة سيارة بدون ترخيص لاثنين من المتهمين، وواقعتي الابتزاز والتشهير .

وترجع وقائع القضية إلى تلقى مباحث الدقهلية بلاغا من «ياسمين. م. أ»، طالبة والمعروفة اعلاميا ب «فتاة ميت غمر«المجنى عليها بتعرضها ليلة الخميس 10 ديسمبر 2020 للتحرش الجماعى أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، وتمكنت المباحث من تحديد 7 شباب ظهروا في بعض الفيديوهات وتعرفت المجني عليهم.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة بميت غمر، إلى إحالة جميع المتهمين وهم «محمد. ص. ا»، و«أحمد. س. أ»، و«محمد. ق. ف»، «عبدالله. أ. م»، و«محمد. هـ. م»، و«مصطفي. هـ. م»، و«علي. م. أ»، إلى محكمة جنايات المنصورة، مجبوسين بعد أن وجهت لهم اتهامات بهتك عرض المجني عليها «ياسمين. م. ا» وشهرتها «بسنت» 23 عامًا، بالقوة والتهديد، والتعرض للمجني عليها وذلك بالطريق العام بأن قاموا بملاحقتها وتنبع خط سيرها وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل، وأنهم تتبعوا الفتاة بسيارة ودراجة نارية، ورشقوها بنظراتهم وأغلقوا عليها طريق سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، ووضعوا أجسادهم بجسدها على النحو الذي ورد بالتحقيقات.

ودفع هانى عباده محامى المتهمين، خلال مرافعته بإنتفاء جريمة هتك العرض بركنيها المادى والمعنوى وبطلان محضر جمع الاستدلالات وبطلان محضر التحريات وبطلان اقوال المجنى عليها وتعدد رواياتها التي تناقض الفيديوهات التي تم فضها بواسطه النيابة العامه لمكان الواقعة والتى ثبتت من خلالها بأنه لم يمسسها أيا من المتهمين أو التحرش بها سواء ماديا أو لفظيا كما دفع بعدم معقولية الواقعة وتصور حدوثها وبطلان إسناد النيابة العامة .

قضت محكمة جنايات المنصورة بحكمها السابق ببراءة جميع المتهمين من تهمة التحرش الجماعى ب «فتاة ميت غمر«وكذلك براءتهم من تعمة هتك العرض وباقى الإتهامات التي وجهتها لهم المجنى عليها والنيابة العامة.

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