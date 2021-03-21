شكرا لقرائتكم خبر عن بطريركية الإسكندرية تنشر صورة العذراء مريم: «ازرعي في قلوب الأمهات الحنان والعطاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، الاحد، صورة للسيدة العذراء مريم عليها السلام، في يوم عيد الأم، وكتبت عليها: «من أحق منك بالشكر، يوم عيد الأم هذا، أنت التي صرت أم يسوع، وأم كل البشرية، وأم الكنيسة».

وذكرت الكاتدرائية، على حسابها على فيس بوك قائلة: «أيتها الأم الحنون، يا رجاء لجميع البشر، كوني مع أمهاتنا دائماً،رافقيهن في كل خطوات حياتهم، أمنحيهن الصحة والسلام الداخلي والسعادة الحقيقية التي تتجدد كل يوم، ازرعي في قلوبهن المحبة والفرح والصبر والرقة والحنان والإيمان والتواضع والعطاء والبذل حتى النهاية».

وتابعت: «أمنحيهن الثبات لتربية أبنائهن التربية الصالحة التربية المسيحية التي تليق بأبناء الملكوت لكي يقدمن للمجتمع جيل متمتع بكل الفضائل المسيحية، وباركيهن وامنحيهن نعمة التشبه بصمتك ووفاءك واخلاصك وطهارتك وعفتك لكي يكن أمهات صالحات، وامنحيهن فوق كل شيء الحكمة ليلجأن إليك طلباً للمعونة عندما يكن بأمس الحاجة إليها«.

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