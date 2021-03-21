وفد من إعداد القادة بوزارة الكهرباء يتفقد مقتنيات متحف المجوهرات الملكية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من وزارة الكهرباء من الدفعة 31 (برنامج إعداد القادة)، متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية الأحد.

وكان في استقبال الوفد، صفاء فاروق مدير عام المتحف ومحمد عبدالمجيد هندي، وريهام الصواف وإنچي حمدي وكلاء المتحف، حيث رافقوا الوفد خلال الجولة الإرشادية، مبدين إعجابهم الشديد بالطراز المعماري الخاص بالقصر، كما أبدوا انبهارهم بمقتنياته الفريدة، وحرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية في نهاية الجولة.

وشهدت الجولة التزاما كاملا بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال ارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الحضور.

وفد من اعداد القادة بوزارة الكهرباء يتفقد مقتنيات "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من اعداد القادة بوزارة الكهرباء يتفقد مقتنيات "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من اعداد القادة بوزارة الكهرباء يتفقد مقتنيات "المجوهرات الملكية" (صور)

وفد من اعداد القادة بوزارة الكهرباء يتفقد مقتنيات "المجوهرات الملكية" (صور)

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