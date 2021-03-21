شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تفعيل خدمة المناظير لـ5 حالات في مستشفى بليبيس للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتفعيل خدمة المناظير بجميع مستشفيات الصحة، وإجراء عمليات ذات المستوى الثالث، تم تفعيل خدمة المناظير بمستشفي بلبيس المركزي، بإشراف الدكتور محمد نور الدين، مشرف المناظير بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والدكتور أبوالفتوح عياد مدير المستشفي، والدكتور ضياء عبدالراضي، نائب مدير المستشفي.

وأضاف بقيام الفريق الطبي بقسم جراحة المناظير بمستشفي بلبيس المركزي، بمشاركة الدكتور عمرو محمد درويش أخصائي جراحة المسالك البولية والمناظير، والدكتور جمال فهد إستشاري الجراحة العامة، والدكتور ضياء الدين عبدالراضي رئيس قسم العمليات، ود. أحمد على أخصائي التخدير، وفنيين الأشعة، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بإجراء ٥ عمليات منظار تشخيصي وعلاجي للجهاز الهضمي والمسالك البولية للمرة الأولي بالمستشفي، حيث قام الفريق الطبي بإجراء ٢ عملية منظار جهاز هضمي للمعدة وأخري للقولون، و٣ عمليات منظار مسالك بولية، من بينهم طفل يبلغ من العمر أقل من ثلاث سنوات، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وجميع الحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، ومشرف المناظير بالمديرية على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.