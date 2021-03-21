شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية لمحافظة المنيا: ابني استشهد في العشر الأواخر من رمضان وهو صائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان عبيد، الأم المثالية لمحافظة المنيا، إن وزارة الداخلية قامت بترشيحها للحصول على لقب الأم المثالية وتم اختيارها على مستوى المحافظة من أمهات شهداء الشرطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، زوجي توفى منذ 21 سنة، وترك 3 أطفال من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وكرست كل حياتي لتربيتهم.

وتابعت: «ابني استشهد في العشر الأواخر من رمضان وهو صائم أثناء ملاحقته لمجرمين، وفخورة أني أم الشهيد، وفخورة بتكريم الرئيس لي».