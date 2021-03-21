شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 500 متر أراضي زراعية بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية وبتنسيق مع مدير الادارة الزارعية بالمركز بتنفيذ قرار إزالة في المهد لتعدى على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط. وتمت الاعمال بقيادة العقيد احمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية ويوسف جلال نائب رئيس المركز والمهندس ابوبكرحجاجي مديرالادارة الزراعية بالمركز ويحى حافظ رئيس الوحدة الزارعية بالمركز.

وفى السياق نفسه قام اليوم الاحد العقيد احمد الهوارى رئيس المركز بالمرور على اعمال رصف الطرق الجارى العمل بها ومن ضمنها رصف الطريق الجانبية لخط السكة الحديد على مسافة ٥٠٠ م، بحضوراشرف سعد الدين مدير المتابعة الميدانية وتنفيذ الشركة الوطنية للطرق ومديرية الطرق واشراف المهندسة بغدادية محمود مدير مشروعات بمديرية الطرق والمهندس حمدى وهيب مهندس مشروعات وشعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز وتنفيذ شركة النوبى للمقاولات والطرق .

كما قامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع المخلفات بجوار مدرسة الشيخ بخيت الابتدائية بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى .

وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم على التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.