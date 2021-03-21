شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش استعدادات المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة، ومديري الوقائي ومسئولي التطعيمات بالإدارات الصحية، بحضور الدكتور أحمد نبيل، وحسام الدين مصطفي، مشرفي قطاع الطب الوقائي بالوزارة، والدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك اليوم الأحد بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية.

تناول الإجتماع مناقشة إستعدادات المديرية للحملة القومية لتطعيم الأطفال بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال، والتي من المقرر بدء فاعليتها بمحافظة الشرقية الأسبوع المقبل، خلال الفترة من ٢٨ وحتي ٣١ مارس الجاري، وتم مناقشة خطة العمل، والتدريب الجيد للفرق الثابتة والمتحركة، المشاركة في الحملة، والتأكيد على توافر المستلزمات اللازمة للحملة.

كما ناقش وكيل الوزارة خطة العمل الوقائية بالإدارات الصحية، ومكاتب الصحة، والمراكز الطبية، وعمل المبادرات الرئاسية والحملات القومية، والتأكيد على أعمال صحة البيئة ومراقبة الأغذية، وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات بالمتابعة المكثفة لمنافذ تقديم الخدمات الطبية التابعة لإدارتهم.