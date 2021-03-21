شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادى تتأهل للدور قبل النهائي في المهرجان الثقافي «إبداع 9» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأهل فريق جامعة جنوب الوادى للدور قبل النهائي بالمهرجان الثقافى «إبداع ٩» الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن فريق الجامعة تأهل للدور قبل النهائى للدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان إبداع «الموسم التاسع» الذي تنفذه الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا المصرية الحكومية والخاصة على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي إن الدور قبل النهائي يشهد مشاركة ٤ فرق، حيث تنافس جامعة جنوب الوادى مع جامعة الأزهر فرع القاهرة، وينافس فريق جامعة السويس مع فريق جامعة دمياط.