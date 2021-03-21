شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى يتحدى السلفيين: هاتوا حديث يقول «لا تصافحوا النساء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدى الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجماعات السلفية بخصوص المصافحة، قائلا: «هاتوا حديث نبوى يقول لا تصافحوا النساء».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد: «ترك النبى محمد صلى الله عليه وسلم لشئ ليس معناه المنع أو التحريم، فالنبى لم يركب سفينة، فهل هذا معناه ان السفن حرام، إذا كنا بنقول هذه الأمثلة عشان الناس إللى بتقول النبى ترك يبقى لا يفعل، النبى قال لا أصافح النساء، فلماذا لم يقل لا تصافحوا، فالاكتفاء بالتحرير لا يكون بلا أصافح النساء».