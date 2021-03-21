شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن رابط وموعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول للصفوف الأول والثاني الثانوي وذلك غدا الإثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الرسمي.

وتعلن النتيجة في المواعيد التالية:

الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهراً

الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً