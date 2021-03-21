شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 10 تعديات على النيل بمساحة 735 مترًا في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بازالة التعديات على نهر النيل، وتنظيم حملات مكبرة بالتعاون مع جميع أجهزة المحافظة، قامت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع اللواء عمرو بريك، مساعد مدير الامن لفرقة شرطة دسوق، حماية النيل وشرطة المسطحات المائية والجهات الامنية باستكمال حملة إزالة التعديات لإزالة التعديات على نهر النيل لليوم الثانى على التوالى بنطاق مركز ومدينة دسوق بنطاق قرية محلة دياى.

وأسفرت الحملة عن تتفيذ قرارات الإزالة باجمالى ١٠ قرارات باجمالى مساحة ٧٣٥ متر من حماية النيل وتم تنفيذ هذة القرارات ومازالت الحملة مستمرة حتى نهاية حدود المركز.

وجاء ذلك بحضور كلاً من سند أبوكيلة، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وفتحى يوسف، رئيس قرية محلة ابو على، وانور عليبة، رئيس قرية كفر مجر، سناء السرحى، سكرتير قرية محلة دياى والمهندسة فاطمة محمد ابراهيم، حماية النيل، وقسم شرطة المسطحات المائية بدسوق، وقوة من شرطة مسطحات دسوق وحماية النيل وادارة البيئة وفريق العمل المعاون.