شكرا لقرائتكم خبر عن آمال محمد: اختياري الأم المثالية لشهداء القوات المسلحة تاج على رأسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت آمال محمد، الأم المثالية لشهداء القوات المسلحة في الشرقية، إن القوات المسلحة رشحتها للقب الأم المثالية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «أشعر بالفخر والعزة كوني أم الشهيد، واختياري أم مثالية لشهداء القوات المسلحة تاج على رأسي».

ووجهت الشكر والتحية إلى القوات المسلحة لتقديم الدعم المتواصل لها.

وأعربت عن أمنيتها بإطلاق اسم ابنها الشهيد النقيب أحمد الشاذلي على ميدان أو كوبري بالشرقية.