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آمال محمد: اختياري الأم المثالية لشهداء القوات المسلحة تاج على رأسي

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت آمال محمد، الأم المثالية لشهداء القوات المسلحة في الشرقية، إن القوات المسلحة رشحتها للقب الأم المثالية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «أشعر بالفخر والعزة كوني أم الشهيد، واختياري أم مثالية لشهداء القوات المسلحة تاج على رأسي».

ووجهت الشكر والتحية إلى القوات المسلحة لتقديم الدعم المتواصل لها.

وأعربت عن أمنيتها بإطلاق اسم ابنها الشهيد النقيب أحمد الشاذلي على ميدان أو كوبري بالشرقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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