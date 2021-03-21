كامل الوزير يكرّم الأمهات المثاليات العاملات في وزارة النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كرّم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، عددًا من الأمهات المثاليات العاملات في وزارة النقل، في ضوء حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة المصرية وضرورة الارتقاء بمكانتها في المجتمع.

وأكد وزير النقل، أن التكريم يجسد مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لكافة الأمهات والمرأة المصرية التي تشارك دائمًا بدورها الإيجابي في المجتمع.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة النقل على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة فى هيئاتها وشركاتها التابعة وهو مايدل على مدى التقدير والثقة التي توليها الوزارة لكل العلامات بها.

كما توجّه الوزير بالشكر للأمهات المثاليات على ما تبذلنه من جهد في تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي في أداء وظيفتهن، داعيًا جميع العاملين والعاملات لبذل المزيد من العمل والجهد في تحقيق أهدافه.

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