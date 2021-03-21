ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولى، تحت إشراف اللواء حاتم نصار مدير مباحث المطار، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بحوزة راكبين قادمين من إيطاليا.
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المتبعة على رحلة طائرة الخطوط العربية القادمة من مدينة برجامو الإيطالية، اشتبه رجال الأمن فى محاولة راكب مصرى فى إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" على جهاز الفحص بالأشعة؛ والذى أكد الاشتباه ووجود كمية من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحقائب.
وفى المحاولة الثانية، وعلى نفس الرحلة وبناءا على مذكرة سرية من إدارة البحث الجنائى بالاشتباه فى محاولة راكب إيطالى من أصل مصرى إخفاء أشياء ممنوعه وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 200 قرص مدرج فى جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس.
وتم تحرير محضرى ضبط جمركى رقم 8 و9 لسنة 2021 ضد الراكبين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.