شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 مقابر مقامة على الأراضي الزراعية في كفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر قيام الأجهزة المحلية بمجلس المدينة بحملة لإزالة التعديات في مهدها لفرض هيبة الدولة وتنفيذا للقانون.

وقال رئيس المديته انه تم إزالة 5 حالات بناء مقابر مخالفة إزالة فورية في المهد بقرية البقاشين وذالك بحضور رئيس الوحدة المحلية بالقرية ومسؤول حماية الأراضى ومسؤول الجمعية الزراعية.

وقال رئيس المركز والمدينة في تصريحات صحفية أنه تم تشكيل لجنة للمرور على كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا لرصد أي تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى ونهرالنيل لإزالتها في مهدها تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة على الجميع وحفاظا على حقوق وأملاك الدولة بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التصدى لكافة التعديات على الأراضي.

إزالة مقابر على الاراضى الزراعيه فى كفر شكر

إزالة مقابر على الاراضى الزراعيه فى كفر شكر

إزالة مقابر على الاراضى الزراعيه فى كفر شكر