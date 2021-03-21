شكرا لقرائتكم خبر عن «أمطار ورياح وأتربة وانخفاض جديد».. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة، بداية من الإثنين 22 مارس حتى السبت 27 من الشهر.

وقالت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي جاءت التوقعات كالتالي:

الإثنين 22 مارس

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

الثلاثاء 23 مارس

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب البلاد نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

الأربعاء 24 مارس

اعتبارا من الأربعاء 24 مارس، تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 8درجات مئوية ليسود طقس معتدل شمالا حار جنوبا نهارا بارد ليلا.

الخميس 25 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

الجمعة 26 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 27 مارس

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وطالبت هيئة الأرصاد باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.