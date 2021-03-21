شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم شمال سيناء يكرم الأم المثالية والعاملين المتميزين ضمن «رد الجميل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الأم المثالية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالعريش، وذلك في الاحتفال الخاص الذي أقيم بعد ظهر اليوم في مقر المديرية بهذة المناسبة، والمقام تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

نظمت الاحتفال حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، وبحضور كل من: محمد السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائى بالمديرية، عبدالقادر العلاقمى مدير مكتب وكيل الوزارة، عاطف العلاقمى مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم، ولفيف من العاملين بديوان عام المديرية.

وخلال الاحتفال، ألقى حمزة رضوان وكيل الوزارة كلمة بهذة المناسبة.. أشاد فيها بالدور الرئيسى الذي تلعبه الأم في بناء شخصية وحياة الأبناء ومنزلة الأم .

وتم تكريم الأمهات الثلاثة الفائزات في المسابقة، وهن كل من: فاطمة إبراهيم جابر، منال فتحى محمد، ومريم أحمد هليل.

من جهة أخرى، كرم وكيل الوزارة عددا من العاملين المتميزين في اطار مبادرة «رد الجميل» المنظمة من قبل وحدة تكافؤ الفرص وإدارة الموهوبين بديوان عام المديرية.

وأشار عاطف العلاقمى مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بمديرية التربية والتعليم إلى أن التكريم شمل عدد (٤٨) فردا من العاملين، ومنهم: مروة عبدالعزيز رئيس وحدة تكافؤ الفرص وإدارة الموهوبين بديوان عام المديرية، تهانى عليان ورحاب محمد سليمان وفوزية عزت المسئولات بالوحدة، ايمان محمد عبدالعظيم والدكتور محمد ابراهيم آدم من مسئولى الموهوبين بديوان عام المديرية، والدكتور مصطفى هريدى مسؤول متابعة الموهوبين بالوحدة.