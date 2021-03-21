شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا ضد عرض الجسد أو تغطيته».. أبرز مواقف الكاتبة الراحلة نوال السعداوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سنوات عديدة قضتها المفكرة والروائية المصرية نوال السعداوي، في النضال من أجل حقوق الإنسان بشكل عام والمطالبة بحقوق المرأة وتحريرها من القيود المجتمعية بشكل خاص، والتعبير عن آرائها الشخصية الخالصة في شتى قضايا الحياة، وخوض تجارب ثرية، نتج عنها شخصية مصرية ذات طابع خاص.

الروائية الراحلة، من مواليد 1931، وهي طبيبة أمراض نفسية، وناشطة نسوية، شقت طريقها إلى الأدب، ولها العديد من المؤلفات التي لا تخلو من آرائها المثيرة للجدل، ومن أبرز مؤلفاتها «مذكرات طبيبة، وسقوط الإمام، وتوأم السلطة والجنس، والأنثى هي الأصل، ومعركة جديدة في قضية المرأة».

نوال السعداوي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض تاركة تاريخ حافل بالمواقف التي طالما عرضتها للانتقاد، نظرًا لجرأتها ومعاكستها للاتجاه.

«المصري اليوم» يرصد أبرز آراء الراحلة نوال السعداوي .

الحجاب والعري في كفة واحدة

«الحجاب رمز سياسي خطير لعبودية المرأة»، من منطلق أن الملابس ليس لها وظيفة أخلاقية، وأن المرأة ليست جسد بدون عقل، اشتهرت نوال السعداوي على مدار حياتها برفضها التام للحجاب، تأكيدًا على فكرها بأن الأخلاق لا تتعلق بالملابس وأن الأمران غير متداخلان.

لم يكن تأكيد «السعداوي» على أن الإنسان ليس مجرد جسد بل هو جسد وروح وعقل وفكر، نعكس على رفضها للحجاب فقط، بل إنها أكدت على موقفها ضد التعري أيضًا.

«أنا ضد عرض الجسد أو تغطيته لأنه يعني نفس الشيء»، هكذا أشارت الراحة إلى وجهة نظرها خلال لقاء تلفزيوني سابق، مضيفة «حينما أعري جسدي أقول أنا مجرد جسد أو بضاعة معروضة للبيع، وحينما أغطي جسدي أقول أنا جسد لا بد أن أُغطى»، «الرجل لا يتغطى ولا يتعرى».

استنكار ختان الإناث والذكور معًا

على غرار قطاع كبير من الناس، ترى الراحلة أنه من الإهانة أن تختن الإناث حتى تصبحن ذوات أخلاق جيدة، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بالدين، كما أنه لا يحدث في عدد من الدول العربية، ومن بينها المملكة العربية السعودية.

لم تتوقف نوال السعداوي عند رفض ختان الإناث فقط بل إنها أيضًا أعربت عن رفضها لختان الذكور، مشيرة إلى أن هذا الفعل لم يرد سوى في التوراه، الأمر لذي عرضها للانتقاد شديد من قبل رجال الدين بسبب تبنيها لهذا الرأي.

استندت «السعداوي» إلى أن الأمر متعلق بالعهد بين الإله «يهو» وهو اسم الله في التوراة، وبين بني إسرئيل، حيث أمر إبراهيم بني إسرائيل بتختين الذكور في مقابل الحصول على أرض الميعاد، لذلك ختان الذكور ليس له علاقة بالشعوب الحالية «الإسلام مفهوش ختان لا للذكور ولا للإناث».

الحرية للمثلين

نادت الراحلة نوال السعداوي بكفالة الحرية للمثلين جنسيًا، مشددة على رفضها لعقابهم بالسجن، مؤكدة أنه على ضرورة تحليل أي قضية ومعرفة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والبيولجية، قبل البدء في علاجها.

أوضحت «السعداوي» خلال لقاء تلفزيوني سابق أن المثلي جنسيًا قد يكون مولود بجينات مختلفة، وقد يكون تعرض لاعتداء في صغره، وبالتالي قد يكون غير مذنب في الحالة التي أصبح عليها.

كتابة الأطفال باسم أمهاتهم

«نوال زينب السيد» هكذا تضع الكاتبة الراحلة إمضائها على الكتب الخاصة بها، حيث ترى أنه من الضروري أن يُنسب الطفل لأمه وأبيه في آن واحد في شهادة الميلاد بدلًا من أن يُنسب لوالده فقط.

وأكدت الراحلة في لقاء تلفزيوني سابق أنها أحيانًا تعبر عن نفسها باستخدام اسمها في البطاقة وهو نوال السعداوي، وأحيانًا أخرى باستخدام اسم والدتها، ولكنها تفضل إبراز اسم والدتها حين تتحدث في مجتمع من المجتمعات التي لا تحترم الأمهات.

رفض تعدد الزوجات

في إطار تبنيها لقضية المرأة، كانت نوال السعداوي ضمن الفئة التي تعارض تعدد الزوجات، واصفة إياه بأنه «حل غير إنساني لكثرة عدد النساء».

وأشارت خلال لقاء تلفزيوني سابق إلى ضرورة ضبط الرجل لنفسه، فليس من الضروري أن يكون بين اختيارين، إما الزواج أكثر من مرة أو إقامة علاقة غير شرعية.