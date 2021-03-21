شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تجول القطط بقسمي الحضانات والعمليات في مستشفى بنها العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر طبي بمستشفى بنها العام حقيقة ما تم تداوله من صور على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول وجود قطط بأقسام الحضانات والعمليات بالمستشفى.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم أن المستشفى تحت التطوير حاليا ويستقبل حالات عزل كورونا فقط، مشيرا إلى أن قسم الحضانات والعمليات غير مفعل بمستشفى بنها العام.

وأضاف أن المستشفى لا يوجد بها سور لحمايتها بسبب أعمال التطوير، وبها أجزاء كثيرة مفتوحة مما قد يسمح بدخول تلك القطط مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الطب البيطري للقضاء عليها بصفة مستمرة مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقته لخدمة جميع المرضى ورعايتهم.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداولوا صور تظهر وجود قطط بأقسام الحضانات والعمليات بمستشفى بنها العام مطالبين المسؤولين بضرورة حل تلك المشكلة حرصا على حياه المرضى.

قطط تتجول فى بقسمى الحضانات والعمليات فى مستشفى بنها العام

قطط تتجول فى بقسمى الحضانات والعمليات فى مستشفى بنها العام