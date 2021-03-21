شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مروري من ميدان المؤسسة للدائري بسبب سيارات الأجرة ونقل الركاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت الطريق الزراعي من ميدان المؤسسة إلى الكوبري الدائري، بمحافظة القليوبية، بحالة من الشلل المروري.

وتعاني هذه المسافة التي تصل إلى نحو ٤ كيلو متر من هذا الشلل والتكدس المروري بصفة يومية ابتداء من وقت الذروة وهو خروج الموظفين والطلاب، ابتداء من الثانية من بعد الظهر وحتى إلى ما بعد السابعة مساء.

وتقطع السيارات هذه المسافة الضئيلة في نحو ٣٠ دقيقة، بينما لا توجد أي أعمال إنشاء للطرق أو المشروعات القومية في هذه المسافة حاليا، حيث يعود هذا الشلل المروري إلى توقف سيارات الاجرة وأتوبيسات النقل بصورة عشوائية لتحميل الركاب إلى مدن محافظة القليوبية أو محافظات الوجه البحري.

وطالب الركاب وأصحاب السيارات أجهزة المرور بتكثيف التواجد المروري على طول هذه المسافة لمنع هذه السيارات من التوقف بعشوائية وبالتالي تحرير حركة المرور خاصة أوقات الذروة.

واستنكر الأهالي هذا الشلل المروري الذي كان مقبولا قبل سنوات بسبب الضغط المتزايد على الطريق الزراعي، ولكن بعد إنشاء شبكة ضخمة من الطرق والكباري من بينها طريق بنها الحر وتوسيع الطريق الدائري والمحاور المرورية العملاقة فلم يعد التكدس في هذه المناطق مقبولا بعد معاناة لسنوات.

شلل مروري من ميدان المؤسسة مطلع الطريق الدائري

شلل مروري من ميدان المؤسسة مطلع الطريق الدائري