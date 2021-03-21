شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتلقى لقاح فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام، بعد تسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة قبل فترة، وتلقي رسالة على هاتفه المحمول بموعد تلقي اللقاح.

وأكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة محافظة شمال سيناء، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشد المحافظ أهالي شمال سيناء بسرعة التسجيل المجاني للحصول على اللقاح، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وقد أثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من المرض، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأوضح المحافظ أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا في عضلة الكتف جرعتين ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

بدوره أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،أنه تم تطعيم 63 فردا حتى الآن، وهناك 23 فردا آخرين سجلوا للحصول على التطعيم..مؤكدًا على أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء يوميا، بما في ذلك من عطلات، لافتًا إلى الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

محافظ شمال سيناء يحصل علي لقاح فيروس كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي لقاح فيروس كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي لقاح فيروس كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي لقاح فيروس كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي لقاح فيروس كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي لقاح فيروس كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي لقاح فيروس كورونا

محافظ شمال سيناء يحصل علي لقاح فيروس كورونا