شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث مع شركة «سيسكو» التعاون في الجوانب التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه وفد شركة سيسكو العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، والذي ضم :المهندس أيمن الجوهري الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز في مصر وشمال أفريقيا والشام، المهندس محمد أبوسديرة مدير التحول الرقمي بالشركة،المهندس محمد الصباغ المدير الإقليمي للقطاع الحكومي بالشركة،المهندس أحمد فاروق مدير أكاديمية سيسكو،وفي حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام،الدكتور محمد خالد من جامعة النهضة،الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والمهندس محمد بشير بالوحدة الاقتصادية.

ناقش المحافظ سبل التعاون مع الشركة في مجال دعم تكنولوجيا الاتصالات ،وذلك ضمن الإستراتيجية التنموية التي تعمل المحافظة على تنفيذها في قطاع الاتصالات، والتي تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف من أبرزها :دراسة الوضع الحالي للقطاع وعمل دراسات شاملة لسوق خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات،وتطوير البنية التحتية والخدمات،وتحديد الفجوات التنموية داخل القطاع ،وإطلاق الخدمات الرقمية من خلال نظام بيئي رقمي قائم على المعلومات والبيانات،وتطبيق الشمول الرقمي للأشخاص الطبيعيين وذوي الإعاقة

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين المحافظة والشركة في جوانب توطين التكنولوجيا وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار التكنولوجي من خلال الاستفادة من مقومات المحافظة النسبية في قطاع الاتصالات لتكون رقما مهما في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات، والسعي بخطوات جادة لتكون بني سويف نموذجا رائدا ومركزا رئيسيا في مجال صناعة التكنولوجيا والبرمجيات،يمكن تعميمه على باقي المحافظات

وجه المحافظ أعضاء لجنة تطوير قطاع الاتصال بالمحافظة بالتنسيق مع مسؤولى الشركة لعقد سلسلة من اللقاءات الدورية وورش العمل التمهيدية للاتفاق على تفاصيل وبنود البروتوكول المزمع توقيعه خلال الفترة القادمة لتفعيل التعاون والاستفادة من خبرات وإمكانيات الشركة في مجالات الاتصالات والرقمنة وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير البنية التحتية للاتصالات بالمحافظة وتوفير المشورة والدعم الفني للمشروعات التي تنفذها المحافظة في قطاع الاتصالات والاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز وتحسين مستوى الأداء في بعض الخدمات الجماهيرية ودراسة مد خدمة الإنترنت لبعض المناطق السياحية والأثرية والطبيعية بالمحافظة