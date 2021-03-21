شكرا لقرائتكم خبر عن «تسابقوا على إسعافه».. إشادات بعد إنقاذ طاقم تمريض لمريض كورونا بالوادي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت صورة لمحاولة إنقاذ مريض بفيروس كورونا في الوادي الجديد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادة بما فعله طاقم التمريض حرصا على حياة المريض.

انقاذ مريض كورونا في الوادي الجديد

وقالت مصادر من مستشفى الصدر بالخارجة لـ«المصرى اليوم» إن الصورة تم التقاطها مساء الخميس الماضى عند محاولة نقل مريض كورونا من مستشفى الصدر إلى المستشفى العام بالخارجة مقر العزل الطبى لمرضى كورونا.

أضاف أن المريض كان يتوجب نقله من غرفته بالطابق الثانى إلى الطابق الارضى لنقله بسيارة الاسعاف المجهزة إلى مستشفى الخارجة العام لوضعه تحت الملاحظه الطبية بقسم العزل لمرضى كورونا بالمستشفى.

وتابع: «سرعان ما تسابق طاقم التمريض لنقل المريض مصحوبا بأسطوانة الاكسجين حفاظا على حياته».

نقل مريض كورونا باسطوانة الأكسجين في الوادي الجديد