شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر في عيد الأم: «هي تجسيد لأسمى معاني العطاء فكونوا لأمهاتكم كما كُنَّ لكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التهنئة للأمهات في عيدهن.

وقال الطيب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد: «الأم هي تجسيد لأسمى معاني الحُبِّ والعطاء، والتضحية والوفاء، وهي المأمن في المُلمات، وحِصن القلب في الفَزَعَات، أعلى ربُّنا منزلتها؛ فجعل الجنَّة عند قدميها، وكرَّر نبيُّنا ﷺ في برِّها الوصية، فقال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك».

وختم: «فكونوا لأمهاتكم كما كُنَّ لكم».