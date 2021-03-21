شكرا لقرائتكم خبر عن «قها المركزي» يدخل ضمن الشبكة المؤمنة لمشروع التشخيص عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية عن اختيار مستشفي قها المركزي والمخصص حاليا لعزل مرضي كورونا لتنفيذ مشروع الشبكة المؤمنة للتشخيص عن بعد ضمن 300 وحدة من المقرر إنشاؤها لهذا الغرض على مستوي الجمهورية تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في هذا الشأن.

أوضح عبدالغني في تصريحات صحفية أن الوحدة الجديدة والجاري العمل على تشكيل الفريق الطبي الخاص بها وإخطار الوزارة به ستضم طبيبين ومسئولا إداريا جار اختيارهم حاليا لبدء العمل وفق تعليمات الوزارة في هذا الِشأن.

أكد وكيل الوزارة أن مستشفى قها المركزى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج مرضى كورونا سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة، مشيرا إلى أن المستشفي لا يستقبل حالات أقل من 18 عاما ويستقبل مصابي الفيروس من القليوبية والمحافظات الأخرى.