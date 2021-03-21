شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والإدارة المركزية للموارد المائية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة الاستشارات والدعم الهندسي والتكنولوجيا بكلية الهندسة ويمثلها الدكتور محمد شكر ندا عميد الكلية، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا التابعة لوزارة الموارد المائية والري ويمثلها المهندس عبدالحميد مصطفى البركاوي رئيس مجلس الإدارة وذلك للتعاون في مجال تأهيل الترع على مستوى محافظة المنيا.

من جهته أكد الدكتور منصور حسن أن وحدة الاستشارات والدعم الهندسي تحوي نخبة متميزة من الكوادر الأكاديمية والفنية ولديها معامل متخصصة تغطي كافة المجالات البحثية والاستشارية والتدريبية يمكن الاستفادة منها لخدمة مجتمع شمال الصعيد بأكمله، مؤكداً حرص الجامعة الشديد على التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية على مستوى كافة الجوانب التي تحقق الفائدة القومية وتدعم خطة الدولة نحو التنمية المستدامة. ويأتي البروتوكول في إطار خطه الدولة في الحفاظ على المياه من خلال مشروع تأهيل وتبطين المجارى المائية لترشيد المياه.

فيما أوضح الدكتور محمد ندا أن بموجب البروتوكول تقوم الإدارة المركزية للموارد المائية بإسناد الأعمال الفنية إلى وحدة الاستشارات حيث تقوم الوحدة بعمل الدراسات والبحوث والاختبارات والقياسات والمعاينات وإعداد التقارير وتقييم الحالة الفنية والإشراف على التنفيذ لكافة المشروعات المسندة إليها حسب متطلبات العمل مع إعطاء شهادة صلاحية للمشروع.