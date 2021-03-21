شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الفول البلدي قبل حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسواق الفول تشهد حالة من الاستقرار قبل حلول شهر رمضان المبارك، ورجح ذلك لزيادة كميات الفول المستورد في الأسواق، مع انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الفول البلدي المحلي، ووقف تقدير الفول للخارج

وأضاف «أبوصدام» في بيان رسمي عن النقابة، حاجة مصر إلى زراعة 350 ألف فدان، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول البلدي، حيث تم زراعة 120 إلف فدان فقط هذا الموسم.

وأكد «أبوصدام»، أن الأسعار تتراوح مابين 15-16 جنية للكيلوجرام، في أسواق التجزئة، مضيفا ان تكلفة الفدان تتراوح ما بين 6-7 آلاف جنية، بالإضافة إلى القيمة الايجارية، حيث يتم حصاد الفول بعد 3 شهور من زراعة، حيث يعد محصول الفول من المحاصيل الشتوية، التي تزرع في العديد من محافظات الجمهورية.