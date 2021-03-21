شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بلاط بالوادى الجديد يشارك في مبادرة «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالتعاون مع إدارة تموين بلاط، في مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطن وبتوجيهات محافظ الوادى الجديد.

أكد المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الأحد، مخاطبة التجار والمزارعين المنتجين الراغبين بالمشاركة في مبادرة كلنا واحد لعرض السلع بجودة عالية و بأسعار مخفضة التقدم للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بطلب المشاركة في المبادرة بالمركز التكنولوجي، حتى يتسنى للمركز تحديد الأماكن المخصصة لكل سلعة على حدة وذلك بداية من بعد غٍد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، حيث جرى توفير السوق الحضاري لتنفيذ مبادرة كلنا واحد على أن تكون مدة المبادرة من الخميس الأول من أبريل المقبل وحتى انتهاء شهر رمضان الكريم.