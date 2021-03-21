شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج بطاقة التموين الجديدة ونقل الزوجة وبدل التالف والفاقد ونقل الزوجة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، عدم إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية إلا بعد اعتماد الموازنة الجديدة من مجلس النواب، وسيتم فتح باب تحديث البيانات والمواليد الجدد، عقب موافقة المجلس النواب بنود الميزانية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتحت في وقت سابق باب تلقي طلبات قيد المواليد والنقل بين المحافظات في البطاقات التموينية ونقل الزوجة واستخراج بطاقات التموين الجديدة وأيضًا بطاقات بدل التالف والفاقد من خلال موقع دعم مصر وموقع بوابة مصر الرقمية وحددت وزارة التموين شرطًا لتقديم الطلب الكترونيًا وهو أن يُقر مُقدم الطلب بأن البيانات المقدمة منه صحيحة، وأن يكون أحد أفراد الأسرة من المقيدين في البطاقة التموينية رقم تليفونه المحمول مُسجل على موقع بوابة مصر الرقمية أو على موقع دعم مصر واللذان تستقبل الوزارة الطلبات من خلالهما،

ويمكن تسجيل رقم المحمول الخاص بالمستفدين من بطاقة التموين على موقع دعم مصر وأيضًا على موقع مصر الرقمية، وتستخدم وزارة التموين تلك الأرقام في التواصل مع أصحاب تلك البطاقات.

وتتيح وزارة التموين إمكانية نقل الزوجة من بطاقة الأهل في حال كونها تحصل على دعم تمويني إلى بطاقة تموين الزوج عبر موقع مصر الرقمية وكذلك عبر موقع دعم مصر.

يستطيع المستفيدون من منظومة دعم السلع التموينية والخبز الدخول على موقع دعم مصر مباشرة، والاختيار من بين قائمة «خدمات تموينية للمواطنين» من بين الخيارات التالية:

سجل موبايلك >> يتم الاختيار بين: بطاقة تموين نشطة / بطاقة إصدار جديد. بدل تالف وفاقد >> ويتم الاختيار بين: تقديم بدل تالف وفاقد / استعلام بدل تالف وفاقد. نقل البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى. إصدار بطاقة جديدة >> ويتم الاختيار بين: فصل اجتماعي إصدار جديد / بحث عن إصدار فصل اجتماعي. تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري. إعادة إرسال الرقم السري للبطاقة التموينية.

يستطيع المستفيدون من بطاقات التموين الدخول إلى موقع مصر الرقمية واختيار قسم التموين واختيار الخدمات من بين تلك القائمة:

إصدار بطاقة تموين جديدة. إصدار بطاقة التموين بدل فاقد. إصدار بطاقة التموين بدل تالف. تفعيل بطاقة التموين. فصل اجتماعي. ضم أفراد أسرتي. نقل من محافظة إلى أخرى.

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استخراج بطاقة التموين الجديدة ونقل الزوجة وبدل التالف والفاقد ونقل الزوجة (الرابط)

استخراج بطاقة التموين الجديدة ونقل الزوجة وبدل التالف والفاقد ونقل الزوجة (الرابط)