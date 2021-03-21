شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن تقديم 614 ألف خدمة لسيدات بورسعيد بمنظومة التأمين الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة للسيدات المنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك باعتبارها أولى محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في الفترة ما بين مارس 2020 حتى مارس 2021.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظات، في بيان لها اليوم، أن إجمالي الخدمات المقدمة للسيدات بمحافظة بورسعيد سواء للسيدات المصريات أو غير المصريات بلغت 613.611 خدمة طبية وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

واستكمل البيان أن الخدمات التي تم تقديمها للسيدات القاطنات بمحافظة بورسعيد خلال عام شملت خدمات طب الأسرة، تنظيم الأسرة، صحة المرأة، فحوصات الباطنة، وخدمات الأسنان، إلى جانب الفحوصات المعملية، وذلك من خلال كافة الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة أن إجمالي الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للسيدات المصريات بلغت 607.416 خدمة طبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، فيما تم تقديم 6.159 خدمة مصرية لغير المصريات، وذلك من خلال 30 منشأة طبية، تشمل وحدات طب أسرة (العرب، الإسراء، الجرابعة، بحر البقر، الكويت، المناخ1، المناخ2، فاطمة الزهراء، جنوب البترول، حوض بدران، أم خلف، بورفؤاد2، شمال الحرية)، إضافة إلى مراكز طب أسرة (الـ5000، العلاج الطبيعي، الجوهرة، الحي الإماراتي، الصفوة، على بن ابي طالب، بحر البقر، بنك الإسكان، العرب، القبوطي، ميسرة، مصطفى كامل، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، شرق النوادي، التعاونيات، حرفيين بورفؤاد).

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه جاء في مقدمة مراكز طب الأسرة التي قدمت أكبر عدد من الخدمات الطبية للسيدات بمحافظة بورسعيد مركز طب أسرة العرب، فمن خلاله تم تقديم 45 ألف خدمة طبية للسيدات، تلاه مركز حرفيين بورفؤاد حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة من خلاله 40 ألف خدمة، ثم مركز الجوهرة لطب الأسرة والذي قدم أكثر من 35 ألف خدمة طبية للسيدات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي تم إطلاقها بمحافظة بورسعيد منذ يوليو 2019.

وأثنى الدكتور أحمد السبكى على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لدعم صحة المرأة المصرية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري من الناحية الصحية، مشيرًا إلى إطلاق الدولة العديد من المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة (100 مليون صحة) في مسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية من هذا المرض وذلك ضمن خطة استراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.