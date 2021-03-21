شكرا لقرائتكم خبر عن واعظات الأوقاف يواصلن نشاطهن الدعوي بواديي سبيته ومندر في جنوب سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قافلة واعظات الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء عملها الدعوي، حيث زارت قافلة الأوقاف الدعوية وادي سبيته ووادي مندر بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقد التقت قافلة الواعظات بعدد من السيدات والأطفال في عدة محاضرات دعوية تثقيفية.

وأكدت واعظات الأوقاف من خلال هذه المحاضرات أن المرأة في الإسلام لها كرامتها، وأن الإسلام حافظ عليها وجعلها درة مصونة وجوهرة مكنونة، وأن المرأة السيناوية لها دور متميز في بناء الأسرة، وغرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن في نفوس أبنائها، وأن للوطن حقًا علينا جميعًا في الحفاظ عليه والعمل على نهضته ورقيه وتقدمه.

قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء

قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء

قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء

قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء

قافلة واعظات الأوقاف بجنوب سيناء