شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قرارات الرئيس السيسي في يوم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرارات الرئيس السيسي خلال حضوره الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات اليوم، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الرئيس السيسي: حريصون أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المراة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، إن كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن للجميع للأم والأب، ويكون فيه مصلحة الناس وتصلح وتسعد الأمور طبقا للتطور اللى حصل في المجتمع"، مضيفا: "حريصون نسمع من الكل والحوار المجتمعي ونصل إلى خلاصات تلبى كل المطالب بشكل كويس".

الرئيس السيسي: قضية انفصال الأزواج أمر صعب وقانون الأحوال الشخصية مش كل حاجة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن قضية انفصال الأزواج، أمر صعب على الجميع، مشددا على أن القانون "مش كل حاجة"، وتساءل الرئيس: هل إحنا مستعدين نوفر ما أمكن مناخ مناسب للطفل والطفلة في الأسر التي انفصلت "لم توفق"؟.

الرئيس السيسي: "والله العظيم عملنا حياة كريمة للحفاظ على المرأة المصرية"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تحركت بشكل كبير فى مشروع "حياة كريمة" من أجل دعم المرأة المصرية قائلا: "والله العظيم كنت بعمل كده علشان الست وأولادها.. ولازم نحافظ على حق المرأة".

الرئيس السيسي: "مصر على أعتاب موجة ثالثة لكورونا ونتمنى من الله تعدى على خير"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "احنا على اعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله أن تعدى على خير، وشافين الدنيا ماشية إزاى برة".

الرئيس السيسى: قادرون على توفير أكثر من 200 مليار جنيه لتطوير الريف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مشروع تطوير الريف يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ومن خلال الحديث مع الحكومة كان الحديث عن أنه يحتاج إلى 150 مليار جنيه، ونسعى إلى توفير هذا المبلغ والبدء فى تطوير المشروع.

الرئيس السيسي: علينا إعادة النظر فى تجهيز العروسة بالريف.. ليه تلاجتين و10 بطانين

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن قضية الغرامات، قائلا: "تم التصدى لهذا الموضوع على أمل أنه ينتهى والعدد يزيد رغم مبادرات الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة والوقوف جنب الأسر المحتاجة.. صعب جدا زيادة عدد الغرامات".

درجات الحرارة تواصل ارتفاعها.. الاثنين والثلاثاء ذروة الارتفاع وأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس.. وانخفاض ملحوظ فى الحرارة يصل لـ8 درجات بدءا من الأربعاء المقبل

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، وسط توقعات هيئة الأرصاد أن يكون غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية.. هالة السعيد: 30% من شهداء الأطقم الطبية بجائحة كورونا سيدات.. نيفين القباج: 14.3 مليون فرد يستفيد من تكافل وكرامة.. ومايا مرسى تعلن تغيير شعار "القومى للمرأة"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة قرينته احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، وخلال الاحتفالية حرص الرئيس السيسى، على إضفاء البهجة والطمأنينة، لدى الطفلة "مايا"، حيث صعد إلى المسرح لمصافحتها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، كانت الطفلة الصغيرة، أعربت عن أمنيتها فى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفاة الكاتبة الكبيرة نوال السعداوى عن عمر يناهز 90 عامًا

رحلت منذ قليل الدكتورة نوال السعداوي منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، حيث تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تشديد عقوبات جريمة ختان الإناث

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

الصحة: 76.6% نسبة التعافى من كورونا في مستشفيات العزل

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل لــ 76.7 %، وذلك بعد تعافى 149489 حالة حتى اليوم. وأوضحت وزارة الصحة أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا بعد ثبوت إيجابيتها معمليا لكورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

المستشفيات الجامعية على خط مواجهة كورونا تزامنا مع الفصل الدراسى الثانى بالجامعات.. الدفع بالفرق الطبية لمتابعة إجراءات الوقاية بالحرم الجامعى.. منع الدخول دون كمامات.. تعقيم دورى للقاعات.. وعيادة بكل كلية

استعدادات مكثفة داخل المستشفيات الجامعية، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، وذلك لاستكمال خطة مكافحة العدوى والعمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، بما يضمن تنفيذ سياسة تشغيل المسشتفيات بشكل أكبر وأوسع.

رئيس الوزراء يوجه الشكر لمحافظ البنك المركزى: تنسيق كامل لمصلحة الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من الملفات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزى، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكل من جمال نجم ورامى أبو النجا، نائبى محافظ البنك المركزى، وميرفت الليثى، وكيل مساعد القطاع المالي بالبنك المركزي، وزكية إبراهيم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة مالية 5 ملايين جنيه

قرر قاضى غرفة المشورة، بمحكمة مستأنف شمال الجيزة، إخلاء سبيل مالك عقار فيصل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون ترخيص بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروعى قانونى تشديد عقوبات ختان الإناث وتعديل قانون القطن.. أعضاء: الختان جريمة ويخالف الشرع.. ومطالب بمنع الطبيب المخالف من مزاولة المهنة.. وإشادة بمبادرة حياة كريمة لدعمها الفلاح

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

قرارات الرئيس السيسي فى يوم المرأة المصرية.. إنفوجراف

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، أجهزة الدولة، بإصدار مجموعة من التشريعات لحماية المرأة، حيث طالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، والنص صراحة على السن القانونى للزواج، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية المرأة فى المواصلات العامة.