شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو المواطنين الراغبين فى السفر للولايات المتحدة إلى الالتزام بالطرق المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية ، الى عدم اللجوء إلى الطرق غير المشروعة ، سواء عبر دولة المكسيك أو دول أمريكا الوسطى، وذلك نظراً للمخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة ذلك، وما قد يؤدي إليه ذلك من ملاحقة السلطات الأمنية للمواطنين المصريين وإلقاء القبض عليهم.

وقالت وزارة الخارجية ، في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين المصريين المتواجدين بالخارج، ومن بين ذلك توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بالسفر إلى دول العالم المختلفة.