شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن صدور كتاب "حماية الكنائس فى الإسلام" مترجمًا لـ4 لغات والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الكتاب يبرز أن الإيمان بالتنوع سنة من سنن الله الكونية، حيث يقول الحق سبحانه: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ " (هود : 118-119) ، فلا إكراه في الدين ولا على الدين ، حيث يقول سبحانه وتعالى : "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"(البقرة : 255) .
ويعمل على ترسيخ فقه العيش المشترك وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو الجنس أو العرق ، فالوطن لجميع أبنائه وهو بهم جميعًا، كما يفند بالحجة والبرهان شبه المبطلين ، ويصحح كثيرًا من المفاهيم الخاطئة ، سواء أكانت هذه المفاهيم ناتجة عن سوء قصد أو سوء فهم .