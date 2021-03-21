حصاد الوزارات.. الصحة: 76.6% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: الكشف المبكر عن سرطان الثدى يرفع نسبة الشفاء من المرض لــ 90%

الصحة: 76.6% نسبة التعافى من كورونا في مستشفيات العزل

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التعليم تعلن نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى غدا

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الزراعة: إعلان مصر خالية رسمياً من مرضى الفصيلة الخيلية "الرعام والزهرى"