شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 40 درجة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين 22 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حالة الطقس نهارا :
بينما يكون الطقس حارًا نهارا على جنوب سيناء والرياح نشطة ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة .
حالة الطقس ليلا :
الظواهر الجوية :
أما الظواهر الجوية فأكدت الهيئة أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20٪ تقريبا)
وفرص امطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة (20٪)
وانتشار أتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد
ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .
حالة البحرين :
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية .
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 29 20
وادى النطرون 33 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 32 21
بلطيم 31 21
مطروح 33 20
السلوم 30 20
سيوة 32 22
بورسعيد 34 21
دمياط 33 20
الزقازيق 34 22
المنصورة 33 21
الاسماعيلية 34 22
السويس 34 22
العريش 35 20
رفح 35 21
رأس سدر 31 20
نخل 29 15
نويبع 31 21
طابا 33 20
كاترين 30 19
الطور 31 18
شرم الشيخ 33 20
الغردقة 33 21
مرسى علم 33 20
الفيوم 36 21
بنى سويف 37 22
المنيا 37 22
أسيوط 38 23
سوهاج 38 21
قنا 38 21
الأقصر 39 23
أسوان 40 25
ادفو 40 24
أبوسمبل 40 25
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 35 22
أبو رماد 35 21
حلايب 29 23
رأس حدربة 28 22
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