شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 40 درجة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين 22 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس، غدا الاثنين ، 22 مارس 2021، حيث ترتفع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية وتسجل القاهرة، 34 درجة مئوية، بينما تسجل الحرارة فى أسوان وأبو سمبل 40 درجة مئوية محذرة من تخفيف الملابس فى فترات الليل والصباح الباكر .

حالة الطقس نهارا :

أكدت الارصاد الجوية أن الطقس يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ويكون حارا نهارا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

بينما يكون الطقس حارًا نهارا على جنوب سيناء والرياح نشطة ويكون شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة .

حالة الطقس ليلا :

أما ليلا فأكدت الأرصاد أن حالة الطقس تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، والطقس يكون معتدل على جنوب سيناء، وعلى جنوب البلاد .

الظواهر الجوية :

أما الظواهر الجوية فأكدت الهيئة أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار خفيفة صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20٪ تقريبا)

وفرص امطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة (20٪)

وانتشار أتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

ونشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

حالة البحرين :

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 29 20

وادى النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 31 21

مطروح 33 20

السلوم 30 20

سيوة 32 22

بورسعيد 34 21

دمياط 33 20

الزقازيق 34 22

المنصورة 33 21

الاسماعيلية 34 22

السويس 34 22

العريش 35 20

رفح 35 21

رأس سدر 31 20

نخل 29 15

نويبع 31 21

طابا 33 20

كاترين 30 19

الطور 31 18

شرم الشيخ 33 20

الغردقة 33 21

مرسى علم 33 20

الفيوم 36 21

بنى سويف 37 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 23

سوهاج 38 21

قنا 38 21

الأقصر 39 23

أسوان 40 25

ادفو 40 24

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 35 22

أبو رماد 35 21

حلايب 29 23

رأس حدربة 28 22

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