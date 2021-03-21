شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة : تعيين 1085 شابًا منهم 12 من ذوي الهمم والعزيمة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة الأحد، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1085 شابًا، منهم 12 شابًا من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2410 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضي، قامت المديرية باستخراج 723 شهادة قياس مستوى المهارة، و420 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 61 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و48 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف وزير القوى العاملة أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 54 ألف جنيه لـ 19 عاملاً، مشيرا إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 273 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 14 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 45 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 96 منشأة، وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 10 منشآت أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.