شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تضامن قنا: حفل لتكريم الأم خاريس لفوزها بلقب الأم المثالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن في محافظة قنا عن إعداد حفل في الفترة المقبلة لاختيار الراهبة الأم خاريس وباقي الأمهات المثاليات وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

والأم خاريس تدعى أنجيل جاد الله جورجي محروس العاملة بمؤسسة مار مرقس للبنين لإيواء الأيتام بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، حيث تفرغت الأم خاريس لتربية 20 ابنًا في دار أيتام ماري مرقص للبنين في قنا، منذ أن كانوا في سن الطفولة، الأطفال الذين قامت بتربيتهم أصبحوا الآن يشغلون مهنًا مختلفة ومنهم أطباء ومحامون وصيادلة وخريجو كليات قمة في محافظة قنا.

واستمرت الأم خاريس في زيارة أبنائها مثل كل الأمهات بصورة طبيعية بعد تخرجهم وحل مشاكلهم والاهتمام بهم.

ووجهت الأم خاريس الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا والقائمين على المديرية الذين قاموا بترشيح هذا الرمز الرائع لتكون الأم المثالية على مستوى الجمهورية بترشيح من محافظة قنا.