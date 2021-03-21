شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يكرم الأمهات المثاليات بالقطاع الصحي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأحد، الأمهات المثاليات من موظفي قطاع الصحة بالمحافظة، واللاتي تم ترشيحهن وفوزهن بلقب الأم المثالية، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم لهذا العام.

حيث قام وكيل الوزارة بتقديم باقات من الورود، وشهادات التقدير، والهدايا، للأمهات بمختلف قطاعات الصحة بمحافظة الشرقية، تكريمًا لهن، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الأمهات بالمحافظة، وكل أنحاء الجمهورية، موجهاً التحية والتقدير لأمهات الشهداء من أبناء الوطن، على عطائهن وتضحياتهن، متمنيًا لهن دوام الصحة والسلامة والسعادة وراحة البال، وأن يرحم من فارقن الحياة منهن، داعيا المولي عز وجل أن يرحمهن بقدر ما قدمن من عطاء.

من جانبهن، تقدمت الأمهات المكرمات، بالشكر والتقدير لوكيل وزارة الصحة على هذه اللافتة الطيبة، وأعربن عن سعادتهن مؤكدين أن هذا التكريم وسام على صدورهن.