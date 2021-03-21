شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الوادي الجديد : 15 طالبًا يشاركون في تصفيات مسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الأحد، على مشاركة قطاع تعليم المحافظة، بتصفيات مسابقة القرآن الكريم، والتي يتم تنفيذها عبر برنامج زووم، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضح النيلي أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تشارك في المسابقة، إذ يمثل الإدارة التعليمية ٣ طلاب بواقع ١٥ طالبًا وطالبة يمثلون قطاع تعليم المحافظة في ٣ مستويات مختلفة، يمثل المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملًا، والأربعين حديثًا النووية، وتفسير كلمات العشر الأخير من القرآن، أما المستوى الثاني، وهو الخاص من سورة يونس وحتى سورة الناس، وحفظ الـ٢٠ حديثًا الأولى النووية، وتفسير جزءين، والأخير وهو المستوى الثالث، الخاص من سورة القصص وحتى الناس، وحفظ الـ١٠ أحاديث الأولى النووية، وتفسير جزء واحد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد أن قطاع تعليم الوادي الجديد يحظى بفرص كبيرة بالتطوير في مختلف المجالات لإنجاح منظومة التعليم.