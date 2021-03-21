محافظ المنيا يتفقد محطة مياه الشرب بقرية آبا في مغاغة بالمنيا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الأحد، محطة تنقية مياه الشرب المرشحة بقرية آبا بمركز مغاغة شمال المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة أهالي الوحدة المحلية لقرية أبا البلد والقرى المجاورة لها، حيث تدخل الخدمة بداية يوليو المقبل

كما تابع محافظ المنيا بحضور المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ محطة الصرف الصحي بالقرية

وأكد محافظ المنيا على سرعة الإنجاز في تنفيذ الأعمال والاستلام في المواعيد المحددة، مؤكدًا ارتفاع نسب الاستفادة بمشروع الصرف الصحي بالقرى إلى 60% بدلا من 12%.

وقال محافظ المنيا إن القرى التي كانت تستفيد بمشروع الصرف الصحي بالمحافظة في الفترة السابقة، لم تتجاوز 12%، رغم ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بأغلبية القرى، بعد تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير الريف المصري سوف تصل إلى 60%، مؤكدًا تنفيذ المشروع بالمراكز التي لم تشملها حياة كريمة من خلال الخطة الاستثمارية.

محافظ المنيا يتفقد محطة مياه شرب آبا بمغاغة

محافظ المنيا يتفقد محطة مياه شرب آبا بمغاغة

محافظ المنيا يتفقد محطة مياه شرب آبا بمغاغة