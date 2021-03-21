شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 356 مليون جنيه.. مدير آثار الإسكندرية يتفقد مشروع ترميم المتحف اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمد متولى مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية الأحد، جولة ميدانية لتفقد أعمال ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية اليوم الأحد.

وأنهت الشركة المنفذة أعمال المباني والخرسانات والتشطيبات النهائية للمبنى الإدارى للعاملين بشكل كامل، والانتهاء من تركيب جميع أعمال الهيكل المعدني، كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالكامل في الموقع. يشار إلى أن التمويل المخصص للمشروع 356 مليون و500 ألف جنيه.

ويعد المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية أكبر متحف في الوجه البحري والمتخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنه مسجل أثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983، ومسجل في عداد الآثار الإسلامية بالقرار رقم 822 لسنة 1983.

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مدير آثار الاسكندرية يتفقد مشروع ترميم المتحف اليونانى للوقوف على معدلات التنفيذ بتكلفة 356.5 مليون جنيه (صور)

مدير آثار الاسكندرية يتفقد مشروع ترميم المتحف اليونانى للوقوف على معدلات التنفيذ بتكلفة 356.5 مليون جنيه (صور)

مدير آثار الاسكندرية يتفقد مشروع ترميم المتحف اليونانى للوقوف على معدلات التنفيذ بتكلفة 356.5 مليون جنيه (صور)

مدير آثار الاسكندرية يتفقد مشروع ترميم المتحف اليونانى للوقوف على معدلات التنفيذ بتكلفة 356.5 مليون جنيه (صور)

مدير آثار الاسكندرية يتفقد مشروع ترميم المتحف اليونانى للوقوف على معدلات التنفيذ بتكلفة 356.5 مليون جنيه (صور)