شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تكريمه الأمهات المثاليات .. رئيس جامعة بني سويف يوجه التحية لكل أم مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأحد، فعاليات احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية شملت الغناء الفردي والجماعي وإلقاء الشعر، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن كل الكوادر النسائية اللاتي تقلدن العديد من المناصب القيادية والإدارية بالجامعة، مع ترجمه كاملة لكافة الفعاليات إلى لغة الإشارة.

وخلال كلمته، وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تحية احترام وتقدير لكل أم مصرية بشكل عام ولكل أم شهيد وأم معيلة وأم لديها أبناء من ذوي الإعاقة بشكل خاص، موضحًا أن الاحتفالية تأتي في إطار التأكيد على إعلاء القيم الإنسانية بترسيخ أهمية دور الأم داخل الأسرة وقدرتها في الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، مؤكدًا حرص الجامعة على تمثيل العنصر النسائي في كافة المناصب القيادية إيماناً منها بقدرتها وبعطائها غير المحدود.

من جهته، وجه الدكتور سامح المراغي الشكر إلى الدكتور منصور حسن لحرصه الكبير على إقامة الاحتفالية، لافتاً أن الاحتفال يأتي تقديراً لما قدمته الأمهات لنا جميعًا خلال مراحل حياتنا، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الاحتفال بعيد الأم تلتها دول الوطن العربي أجمع بعد اقتراح جاء من الصحفي المصري الراحل على أمين وأخيه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وقوبلت فكرتهم بالتشجيع وتقرر أن يكون الاحتفال بعيد الأم هو يوم 21 مارس.

وفي نهاية الحفل، قام الدكتور منصور حسن بتكريم الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية وهن الأستاذة عليه حلمي عرفة أحمد موظفة بمكتب شؤون الخريجين بكلية التكنولوجيا والتعليم، والأستاذة هالة جمال محمود جوهر موظفة بكلية التربية الرياضية، والأستاذة إيمان محمد شكري موظفة بكلية الإعلام، والأستاذة فاطمة محمد عاشور موظفة بمركز الطباعة والنشر، والأستاذة عزة أحمد إبراهيم موظفة بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، والأستاذة نادية أحمد محمد عبدالصمد موظفة بكلية الزراعة، والأستاذة هدى محمد على موظفة بكلية طب الفم والأسنان، والأستاذة مها ماهر رياض موظفة بكلية التربية، والدكتورة عبير محمد كامل صيدلانية بمستشفى الجامعة، والأستاذة عليه رشدي إسماعيل موظفة بإدارة الجامعة.