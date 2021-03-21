شكرا لقرائتكم خبر عن بالتورتة والبالونات.. عزل كفر الزيات يحتفل بعيد الام للمرضى لرفع روحهم المعنوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مستشفى كفر الزيات العام حفل تكريم للأمهات من المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل الحجر الصحى لرفع الروح المعنوية لهم وتهنئتهم بعيد الام

من جانبه، أكد الدكتور عبد العال قوزع مدير عام مستشفى كفر الزيات العام في تصريحات له، الأحد، أن العلاقات العامة بالمستشفى قامت بتنظيم احتفالية بمناسبة عيد الام للأمهات من المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل الحجر الصحي لرفع الروح المعنوية لهم متمنين لهم جميعًا العمر المديد و الصحة وأن ينعم الله عليهم بالشفاء والعافية وتوزيع بعض الهدايا وشهادات التقدير وذلك بهدف رفع الروح المعنوية لهم وهى عامل أساسى للشفاء من مرض فيروس كورونا