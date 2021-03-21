شكرا لقرائتكم خبر عن حار وأمطار خفيفة .. تعرف على حالة الطقس في مصر غدًا الاثنين 22-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الاثنين 22-3-2021 في مصر، حيث تتعرض البلاد لموجه حارة تؤثر على كل الأنحاء مسببة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، فيكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن سمة تلك الفترة الأتربة العالقة، وتؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد نشاط الرياح، حيث تكون الرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء مع فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الاثنين 22 مارس:

نهارا:

حار على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والرياح معتدلة.

طقس حار على السواحل الشمالية وتنشط الرياح على السواحل الشرقية

شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة.

طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة

ليلا :

معتدل على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

معتدل على جنوب سيناء.

معتدل على جنوب البلاد.

توقعات الظواهر الجوية :

فرص أمطار خفيفة صباحا على بعض المناطق في القاهرة الكبرى .

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى .

أتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

توقعات حركة البحرين :

البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (2: 3) متر الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر خفيف إلى معتدل ارتفاع الموج ( 1: 1.5) متر والرياح جنوبية شرقية.

توقعات درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 22 مارس 2021:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 22.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20.

طنطا العظمى 34 والصغرى 22.

مطروح العظمى 33 والصغرى 20.

سيوة العظمى 32 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 34 والصغرى 21.

دمياط العظمى 33 والصغرى 20.

رفح العظمى 35 والصغرى 21.

نويبع العظمى 31 والصغرى 21.